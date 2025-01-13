Война — день 1055: продвижение россиян замедлилось, а над Украиной летают дроны

Оперативно о главном за сутки

Российское наступление продолжается на ряде направлений, среди которых основным является Покровское. Активные боевые действия не стихают, а за прошлые сутки зафиксировано 124 боевых столкновения. Это все еще большая цифра, но она является рекордно низким показателем за несколько последних недель. Изменения на фронте фиксируют и аналитики, которые отмечают, что несмотря на большое количество штурмов, россиянам не удалось никуда продвинуться. Однако текущее положение остается шатким, а россияне могут использовать свои недавние достижения, чтобы подвергать риску новые населенные пункты, например, в Днепропетровской области.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 13 января. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Около десятка российских БПЛА замечены в небе над Украиной.

О том, что происходило 10 января, читайте в трансляции: Война — день 1052: удар дрона по Киеву и "бавовна" в Ростовской области

Ситуацией в Украине 11 января можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1053: масштабная атака дронов против России и первые пленные военные КНДР

О новостях и событиях 12 января "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1054: плохие новости из Курахово и первые пленные северокорейцы