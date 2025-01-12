Впервые за долгое время: ISW не фиксирует ни одного продвижения российских войск на фронте (карта)
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Россияне впервые за долгое время не имели подтвержденных продвижений на линии фронта в Украине
Похоже, что впервые за долгое время российские оккупанты не смогли продвинуться ни на одном направлении фронта войны в Украине. Несмотря на большое количество сообщений о попытках штурмов украинских позиций, не зафиксировано ни одного подтверждения продвижения россиян.
Об этом сообщается в отчете американского Института изучения войны (ISW). Аналитики отметили, что вместо этого подтвержденные продвижения имеют Вооруженные силы Украины.
В частности, 10 января ВСУ продвинулись в Курской области северо-западнее Суджи. Под контроль украинской армии перешел населённый пункт Погребки. В то же время у россиян подтвержденных успехов на Курщине не было, несмотря на атаки силами КНДР и российских армейских подразделений.
Россияне в течение 11 января продолжали попытки штурмовых действий на Харьковском, Купянском, Лиманском направлениях и в сторону Боровой. Однако нет никаких подтверждений тому, что оккупантам удалось получить существенные продвижения на указанных участках. Вооруженные силы Украины отразили ряд штурмов и нанесли россиянам значительные потери.
Также россияне проявляли активность на Северском направлении, однако наземные атаки вблизи Григоровки и Белогоровки 10 и 11 января были неудачными. Аналогичным образом россияне не добились успехов в Часовом Яру и на Торецком и Покровском направлениях. Вблизи Курахово и Великой Новоселки, а также на Днепровском направлении атаки россиян были отбиты с большими потерями. На западе Запорожской области не было информации о попытках оккупантов штурмовать позиции ВСУ.
Отметим, российские оккупанты, похоже, не планируют брать Покровск Донецкой области в лоб. Вместо этого они пытаются обойти город с юга на запад и выйти на границы Днепропетровской области с перспективой развития наступления вглубь региона.
Напомним, Вооруженные силы Украины в воскресенье, 5 января, пошли в наступление в Курской области. Они продвинулись в районе северо-восточнее Суджи — в направлении поселка Большого Солдатского. Судя по панике в российских околовоенных пабликах и тактических успехов ВСУ на Курщине, украинское наступление именно на этом направлении стало для оккупантов полной неожиданностью.