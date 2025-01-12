Вперше за довгий час: ISW не фіксує жодного просування російських військ на фронті (мапа)

Росіяни вперше за довгий час не мали підтверджених просувань на лінії фронту в Україні

Схоже, що вперше за довгий час російські окупанти не змогли просунутися на жодному напрямку фронту війни в Україні. Попри велику кількість повідомлень про спроби штурмів українських позицій не зафіксовано жодного підтвердження просування росіян.

Про це повідомляється у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики зазначили, що натомість підтверджені просування мають Збройні сили України.

Зокрема, 10 січня ЗСУ просунулися в Курській області на північний захід від Суджі. Під контроль української армії перейшов населений пункт Погребки. Водночас росіяни підтверджених успіхів на Курщині не мали попри атаки силами КНДР та російських армійських підрозділів.

Росіяни протягом 11 січня продовжували спроби штурмових дій на Харківському, Куп'янському, Лиманському напрямках, та у бік Борової. Однак немає жодних підтверджень того, що окупантам вдалося отримати суттєві просування на вказаних ділянках. Збройні сили України відбили низку штурмів та завдали росіянам значних втрат.

Також росіяни проявляли активність на Сіверському напрямку, проте наземні атаки поблизу Григорівки та Білогорівки 10 і 11 січня були невдалими. Аналогічним чином росіяни не домоглися успіхів в Часовому Ярі, і на Торецькому та Покровському напрямках. Поблизу Курахового та Великої Новосілки, а також на Дніпровському напрямку атаки росіян було відбито з великими втратами. На заході Запорізької області не було інформації щодо спроб окупантів штурмувати позиції ЗСУ.

Зазначимо, російські окупанти, схоже, не планують брати Покровськ Донецької області у лоб. Замість цього вони намагаються обійти місто з півдня на захід та вийти на кордони Дніпропетровської області з перспективою розвинути наступ вглиб регіону.