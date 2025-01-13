Украина впервые с 2022 года превосходит Россию в боевых танках: почему так произошло

Правда, ситуация касается лишь некоторых участков фронта, но даже это очень показательный факт

Впервые с начала полномасштабной войны российского режима против Украины в феврале 2022 года украинские войска получили преимущество над россиянами в одном из важных типов военной техники. Речь идет об основных боевых танках: безумные потери в бронетехнике, понесенные оккупантами, привели к ситуации, когда страна, которая всегда гордилась количеством танков на вооружении, уступает Украине.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре издания Forbes. Отмечается, что речь идет об отдельных участках фронта, но даже это стало показательным фактом.

Издание пишет, что основная причина масштабных танковых потерь РФ – украинские беспилотники, которые истребляют российскую "броню" на расстоянии от линии столкновения. Благодаря украинским БПЛА российские танки вынуждены действовать вдали от передовых линий, постоянно маскироваться и при первой же возможности менять позиции, что значительно снижает их эффективность. В отличие от россиян, украинские танки на поле боя чувствуют себя гораздо свободнее.

Впрочем, на участках фронта, где оккупанты используют новые волоконно-оптические дроны, которые невозможно заблокировать системами РЭБ, вынуждены прибегать к такой же тактике и украинские танки. Но в целом баланс потерь тяжелой бронетехники складывается совсем не в пользу России. Зато сейчас у российского режима огромное преимущество в живой силе, которую он тратит без экономии, тогда как Вооруженные силы Украины испытывают значительную нехватку пехоты.

Отметим, что в целом Россия понесла огромные потери в бронетехнике, прежде всего в танках, выбитых просто в огромных количествах. Поэтому РФ вынуждена снимать и отправлять на восстановление даже танки, которые уже совсем непригодны к использованию. Более того, из-за падения танковых запасов значительно сократится динамика производства танков российскими заводами.

Также, как писал "Телеграф", россияне за время войны потеряли уничтоженными, поврежденными и захваченными сотни реактивных систем залпового огня. Базы хранения, на которых находились РСЗО советского периода, почти пусты.