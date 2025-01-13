Україна вперше з 2022 року має перевагу над Росією у бойових танках: чому так сталося

Щоправда, ситуація стосується лише деяких ділянок фронту, але навіть це є дуже показовим фактом

Вперше з початку повномасштабної війни російського режиму проти України в лютому 2022 року українські війська отримали перевагу над росіянами в одному з важливих типів військової техніки. Мова йде про основні бойові танки: шалені втрати у бронетехніці, яких зазнали окупанти, призвели до ситуації, коли країна, яка завжди пишалася кількістю танків на озброєнні, поступається Україні.

Про це повідомляється в аналітичному огляді видання Forbes. Зазначається, що мова йде про окремі ділянки фронту, але навіть це стало показовим фактом.

Видання пише, що основна причина масштабних танкових втрат РФ – українські безпілотники, які винищують російську "броню" на відстані від лінії зіткнення. Завдяки українським БПЛА російські танки змушені діяти далеко від передових ліній, постійно маскуватися та за першої ж нагоди міняти позиції, що значно знижує їхню ефективність. На відміну від росіян, українські танки на полі бою почуваються значно вільніше.

Втім, на ділянках фронту, де окупанти використовують нові волоконно-оптичні дрони, які неможливо заблокувати системами РЕБ, змушені вдаватися до такої ж тактики й українські танки. Але загалом баланс втрат важкої бронетехніки складається зовсім не на користь Росії. Зате зараз російський режим має величезну перевагу у живій силі, яку витрачає без економії, тоді як Збройні сили України відчувають значну нестачу піхоти.

Зазначимо, що загалом Росія зазнала величезних втрат у бронетехніці, насамперед у танках, яких вибили просто велетенську кількість. Через це РФ змушена знімати та відправляти на відновлення навіть танки, які вже зовсім непридатні до використання. Щобільше, через падіння танкових запасів значно скоротиться динаміка виробництва танків російськими заводами.

Також, як писав "Телеграф", росіяни за час війни втратили знищеними, пошкодженими та захопленими сотні реактивних систем залпового вогню. Бази зберігання, на яких перебували РСЗВ радянського періоду, майже пусті.