Вже зараз РФ зазнала таких втрат у бойовій техніці на полі бою, що не здатна компенсувати їх

Величезні втрати на фронті та три роки безпрецедентної санкційної кампанії призведуть до того, що наприкінці 2025 року Росія, країна, у якої з часів Радянського Союзу було найбільше танків у світі, відчує значний дефіцит цієї техніки. Санкції боляче вдарили по російській оборонній промисловості, не даючи росіянам компенсувати втрати новітньої техніки. А радянські запаси повільно, але невблаганно добігають кінця.

Про це пише видання The Washington Post із посиланням на власні джерела. Зазначається, що РФ все ще здатна купувати та красти багато критичних компонентів із Заходу – в цьому росіянам допомагають власні спецслужби, злочинні угруповання та Китай. Проте у довгостроковій перспективі це не допоможе росіянам.

Вже зараз РФ зазнала таких втрат у бойовій техніці на полі бою, що не здатна компенсувати їх. Російський оборонпром стикається з довгостроковими та болісними проблемами у виробництві артилерійських боєприпасів, а також у виробництві стволів з високоміцної сталі для танкових та артилерійських гармат. Це поки що вдається компенсувати за рахунок "канібалізації" старих радянських танків та гармат, проте російські бази зберігання пустіють, а радянські запаси озброєнь скоро покажуть дно.

"З огляду на нинішні темпи, з якими росіяни спалюють ці машини, до кінця 2025 року в них виникне нестача танків. І це матиме величезні наслідки для бойових дій на передовій", – сказав Джордж Баррос, керівник групи з Росії в Інституті вивчення війни.

Американські чиновники сказали виданню, що санкції значно зашкодили російській оборонній промисловості, що має вплив на поле бою. А незалежні експерти підкреслили, що зараз РФ втрачає на полі бою значно більше техніки, ніж може виготовити. Санкційний тиск не тільки не дає налагодити та збільшити виробництво – він може призвести до того, що низку конвеєрів доведеться зупинити.

"Росія втратила майже всю свою верстатобудівну промисловість після Холодної війни, і вона навіть не може виробляти АК-47 без цієї технології. Нам не потрібно заспокоювати Росію, жертвуючи українцями. Нам просто потрібно позбавити їх технології різання металу", – резюмував у коментарі виданню Крістофер Гарріс з некомерційної організації, яка відстежує незаконні мережі з обходу санкцій, пов'язані з РФ та іншими авторитарними режимами.

Як повідомлялося раніше, старша дослідниця Незалежної антикорупційної комісії (НАКО) Вікторія Вишневська раніше розповіла "Телеграфу", що у російських дронах та ракетах від 60 до 80% компонентів виробництва США.

Як повідомлялось, США спробували притиснути контрабанду та зупинити потік компонентів для ракет до РФ. Наприкінці серпня цього року міністерство фінансів США оприлюднило санкції проти 400 суб'єктів, яких звинуватили у підтримці війни проти України. У списку було не менше 12 гонконгських компаній. Проте коріння зла американський уряд випалювати не побажав: на адресу компаній з США врешті не пролунало жодного обвинувачення.