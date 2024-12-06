Уже сейчас РФ понесла такие потери в боевой технике на поле боя, что не способна компенсировать их

Огромные потери на фронте и три года беспрецедентной санкционной кампании приведут к тому, что в конце 2025 года Россия, страна, у которой со времен Советского Союза было больше всего танков в мире, испытает значительный дефицит этой техники. Санкции больно ударили по российской оборонной промышленности, не давая россиянам компенсировать потери новейшей техники. А советские запасы медленно, но неумолимо подходят к концу.

Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники. РФ все еще способна покупать и воровать многие критические компоненты с Запада – в этом россиянам помогают собственные спецслужбы, преступные группировки и Китай. Однако в долгосрочной перспективе это не поможет россиянам.

Уже сейчас РФ понесла такие потери в боевой технике на поле боя, что не способна компенсировать их. Российский оборонпром сталкивается с долгосрочными и болезненными проблемами в производстве артиллерийских боеприпасов, а также в производстве стволов из высокопрочной стали для танковых и артиллерийских орудий. Это пока удается компенсировать за счет "каннибализации" старых советских танков и пушек, однако российские базы хранения пустеют, а советские запасы вооружений скоро покажут дно.

"Учитывая нынешние темпы, с которыми россияне сжигают эти машины, до конца 2025 года у них возникнет нехватка танков. И это будет иметь огромные последствия для боевых действий на передовой", – сказал Джордж Баррос, руководитель группы из России в Институте изучения войны.

Американские чиновники сказали изданию, что санкции значительно повредили российской оборонной промышленности, что оказывает влияние на поле боя. А независимые эксперты подчеркнули, что сейчас РФ теряет на поле боя гораздо больше техники, чем может изготовить. Санкционное давление не только не дает наладить и увеличить производство – оно может привести к тому, что ряд конвейеров придется остановить.

"Россия потеряла почти всю свою станкостроительную промышленность после Холодной войны, и она даже не может производить АК-47 без этой технологии. Нам не нужно успокаивать Россию, жертвуя украинцами. Нам просто нужно лишить их технологии резки металла", — резюмировал в комментарии изданию Кристофер Гаррис из некоммерческой организации, которая отслеживает незаконные сети по обходу санкций, связанные с РФ и другими авторитарными режимами.

Как сообщалось ранее, старшая исследовательница Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО) Виктория Вишневская ранее рассказала "Телеграфу", что в российских дронах и ракетах от 60 до 80% компонентов производства США.

Как сообщалось, США попытались прижать контрабанду и остановить поток компонентов для ракет в РФ. В конце августа этого года министерство финансов США обнародовало санкции против 400 субъектов, обвиненных в поддержке войны против Украины. В списке было не менее 12 гонконгских компаний. Однако корни зла американское правительство выжигать не пожелало: в адрес компаний из США в конце концов не прозвучало ни одного обвинения.