"Кращий за Т-90": українські військові дуже високо оцінюють американські танки M1 Abrams

У будь-якому радянському танку екіпаж миттєво загине через влучання у БК, а в Abrams він зможе врятуватися

Американський основний бойовий танк M1 Abrams навіть у своїй версії М1А1 значно перевершує будь-яку радянську та російську сучасну аналогічну техніку. Танки радянських моделей неможливо порівнювати з "американцем" і навіть "аналоговнєтний" новітній російський Т-90А значно йому програє.

Про це пише видання Business Insider із посиланням на власні джерела. Видання нагадує, що кількість Abrams в українській армії невелика, а ще українські військові отримали далеко не найкращу його модифікацію. Але навіть попри це оцінки для танка достатньо високі.

"Він кращий за Т-72, Т-62 і навіть російський Т-90", – сказав виданню один з офіцерів українських танкових військ.

Танки Abrams свого часу створювалися для протидії радянським танкам. Перші моделі оснащували стандартною для тодішнього НАТО 105-мм гарматою, потім танки переоснастили на потужнішу 120-мм танкову пушку. Проте броня танка завжди залишалася дуже сильно, а екіпажу забезпечувався максимальний захист.

Американські танкісти, які воювали в Іраку у 1991 та 2003 роках, говорили, що снаряди найкращих танків армії Саддама Хуссейна, радянських Т-72, буквально відскакували від броні Abrams. Водночас гармати, озброєні снарядами зі збідненим ураном, ефективно знищували іракську бронетехніку, пробиваючи броню на будь-якій відстані бою.

Танк має потужний газотурбінний двигун, який здатний розігнати його 60 тонн до швидкості у 72 кілометри на годину. А захист екіпажу не йде у жодне порівняння з радянськими та російськими моделями. На відміну від Т-64, Т-80, Т-90 та особливо Т-72, які мають звичку "вистрілювати" башту на десятки метрів у висоту у випадку ураження боєукладки, боєприпаси у башті Abrams зберігаються за захисними дверима позаду башти. У будь-якому радянському танку екіпаж миттєво загине через влучання у БК, а в Abrams він зможе врятуватися.

Зазначимо, що раніше висловлювалася прямо протилежна думка – Україна незадоволена цими танками. Українські танкісти заявили, що M1A1 Abrams технічно дуже вразливі, особливо їхня електронна начинка. Окрім того, M1A1 Abrams занадто важкі, вимогливі та мають недостатній рівень захисту.

Загалом американські танки в Україні "не прижилися". Україна отримала від США 31 танк M1A1 Abrams – приблизно один танковий батальон. При цьому через інтенсивні бойові дії вже втрачено 20 машин, дві третини переданих машин, причому усі втрати відбулися протягом шести місяців.