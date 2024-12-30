В любом советском танке экипаж мгновенно погибнет из-за попадания в БК, а в Abrams он сможет спастись

Американский основной боевой танк M1 Abrams даже в своей версии М1А1 значительно превосходит любую советскую и российскую современную аналогичную технику. Танки советских моделей невозможно сравнивать с "американцем" и даже "аналоговнетный" новейший российский Т-90А значительно ему проигрывает.

Об этом пишет издание Business Insider со ссылкой на собственные источники. Издание напоминает, что количество Abrams в украинской армии невелико, а украинские военные получили далеко не лучшую его модификацию. Но даже несмотря на это, оценки для танка достаточно высоки.

"Он лучше Т-72, Т-62 и даже российского Т-90", – сказал изданию один из офицеров украинских танковых войск.

Танки Abrams в свое время создавались для противодействия советским танкам. Первые модели оснащали стандартной для тогдашнего НАТО 105-мм пушкой, затем танки переоснастили на более мощную 120-мм танковую пушку. Однако броня танка всегда оставалась очень сильной, а экипажу обеспечивалась максимальная защита.

Американские танкисты, воевавшие в Ираке в 1991 и 2003 годах, говорили, что снаряды лучших танков армии Саддама Хуссейна, советских Т-72, буквально отскакивали от брони Abrams. В то же время, пушки, вооруженные снарядами с обедненным ураном, эффективно уничтожали иракскую бронетехнику, пробивая броню на любом расстоянии боя.

Танк имеет мощный газотурбинный двигатель, который способен разогнать его 60 тонн до скорости в 72 километра в час. А защита экипажа не идет ни в какое сравнение с советскими и российскими моделями. В отличие от Т-64, Т-80, Т-90 и особенно Т-72, имеющих привычку "выстреливать" башню на десятки метров в высоту в случае поражения боеукладки, боеприпасы в башне Abrams хранятся за защитной дверью позади башни. В любом советском танке экипаж мгновенно погибнет из-за попадания в БК, а в Abrams он сможет спастись.

Отметим, что ранее высказывалось прямо противоположное мнение – Украина недовольна этими танками. Украинские танкисты заявили, что M1A1 Abrams технически очень уязвимы, особенно их электронная начинка. Кроме того, M1A1 Abrams слишком тяжелы, требовательны и имеют недостаточный уровень защиты.

В целом, американские танки в Украине "не прижились". Украина получила от США 31 танк M1A1 Abrams – примерно один танковый батальон. При этом из-за интенсивных боевых действий уже потеряно 20 машин, две трети переданных машин, причем все потери произошли в течение шести месяцев.