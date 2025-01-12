Россиянам осталось менее 7 километров: какие районы Днепропетровской области в зоне повышенного риска (карта)
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Россияне подходят все ближе
Россияне подошли менее чем на 7 километров до административной границы Днепропетровской области. Это значит, что некоторые районы уже могут стать попасть под удары российских КАБ и артиллерии.
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем telegram-канале. Он также назвал районы, которые оказываются в непосредственной опасности.
"По подтвержденным данным ресурса Deep State, расстояние от линии фронта до границ Днепропетровщины сократилось до менее чем 7 км (от временно оккупированного села Соленое Донецкой области)", — написал он.
По его словам, риски российских ударов возросли для жителей следующих общин:
- Великомихайловская;
- Маломихайловская;
- Новопавловская;
- Межевская;
- Покровская;
- Петропавловская;
- Васильковская.
"Опасность распространяется не только на восточную часть Синельниковского района, но и на соседние территории, в частности, приграничные Павлоградского района со стороны Покровского направления", — добавил он.
Как сообщалось ранее, судя по всему, россияне не планируют брать Покровск в лоб. Вместо этого они пытаются обойти город с юга на запад и выйти на границы Днепропетровской области с перспективой развить наступления вглубь области.