Россиянам осталось менее 7 километров: какие районы Днепропетровской области в зоне повышенного риска (карта)

Россияне подходят все ближе

Россияне подошли менее чем на 7 километров до административной границы Днепропетровской области. Это значит, что некоторые районы уже могут стать попасть под удары российских КАБ и артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем telegram-канале. Он также назвал районы, которые оказываются в непосредственной опасности.

"По подтвержденным данным ресурса Deep State, расстояние от линии фронта до границ Днепропетровщины сократилось до менее чем 7 км (от временно оккупированного села Соленое Донецкой области)", — написал он.

По его словам, риски российских ударов возросли для жителей следующих общин:

Великомихайловская;

Маломихайловская;

Новопавловская;

Межевская;

Покровская;

Петропавловская;

Васильковская.

"Опасность распространяется не только на восточную часть Синельниковского района, но и на соседние территории, в частности, приграничные Павлоградского района со стороны Покровского направления", — добавил он.

Как сообщалось ранее, судя по всему, россияне не планируют брать Покровск в лоб. Вместо этого они пытаются обойти город с юга на запад и выйти на границы Днепропетровской области с перспективой развить наступления вглубь области.