Росіянам залишилося менше ніж 7 кілометрів: які райони Дніпропетровської області в зоні підвищеного ризику (карта)

Росіяни підходять дедалі ближче

Росіяни підійшли менш як на 7 кілометрів до адміністративного кордону Дніпропетровської області. Це означає, що деякі райони вже можуть потрапити під удари російських КАБ та артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у своєму теlеgram-каналі. Він також назвав райони, які опиняються у безпосередній небезпеці.

"За підтвердженими даними ресурсу Deep State, відстань від лінії фронту до кордонів Дніпропетровщини скоротилася до менш ніж 7 км (від тимчасово окупованого села Солоне Донецької області)", — написав він.

За його словами, ризики російських ударів зросли для мешканців наступних громад:

Великомихайлівська;

Маломихайлівська;

Новопавлівська;

Межівська;

Покровська;

Петропавлівська;

Васильківська.

"Небезпека поширюється не лише на східну частину Синельниківського району, а й на сусідні території, зокрема прикордоння Павлоградського району зі сторони Покровського напрямку", — додав він.

Як повідомлялося раніше, судячи з усього, росіяни не планують брати Покровськ у лоб.