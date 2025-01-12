Росіянам залишилося менше ніж 7 кілометрів: які райони Дніпропетровської області в зоні підвищеного ризику (карта)
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Росіяни підходять дедалі ближче
Росіяни підійшли менш як на 7 кілометрів до адміністративного кордону Дніпропетровської області. Це означає, що деякі райони вже можуть потрапити під удари російських КАБ та артилерії.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у своєму теlеgram-каналі. Він також назвав райони, які опиняються у безпосередній небезпеці.
"За підтвердженими даними ресурсу Deep State, відстань від лінії фронту до кордонів Дніпропетровщини скоротилася до менш ніж 7 км (від тимчасово окупованого села Солоне Донецької області)", — написав він.
За його словами, ризики російських ударів зросли для мешканців наступних громад:
- Великомихайлівська;
- Маломихайлівська;
- Новопавлівська;
- Межівська;
- Покровська;
- Петропавлівська;
- Васильківська.
"Небезпека поширюється не лише на східну частину Синельниківського району, а й на сусідні території, зокрема прикордоння Павлоградського району зі сторони Покровського напрямку", — додав він.
Як повідомлялося раніше, судячи з усього, росіяни не планують брати Покровськ у лоб.