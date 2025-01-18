Война — день 1060: непрекращающиеся атаки дронов и слухи о потере Покровска

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 18 января 2025 года. Прошлые сутки ознаменовались в Украине циничным ударом по Кривому Рогу, в результате которого погибло четыре человека. СМИ сообщили, что США могли секретно помогать Украине в производстве передовых дронов. Также стало известно, что на сегодняшний день в Украине разрабатывают пять проектов ракетных систем, среди которых есть и баллистические.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 18 января. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Украинские дроны, похоже, очень хорошо прошлись по российской нефтебазе в Калужской области. Там горит по меньшей мере один сильный пожар.

00:00 Нардеп Марьяна Безуглая заявила якобы российские военные зашли в Покровск Донецкой области, — украинские военные это опровергают и утверждают, что на самом деле в городе были только диверсионные группы, как и в течение последнего месяца.

По данным аналитиков DeepState, карта боевых действий в районе сейчас выглядит следующим образом:

Покровск и Курахово на карте боев DeepState 18.01.2025

О том, что происходило 15 января, читайте в трансляции: Война — день 1057: Украина провела обмен пленными, а оккупанты давят под Покровском

Ситуацией в Украине 16 января можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1058: россияне давят под Покровском и обстреливают мирные города

О новостях и событиях 17 января "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1059: РФ давит под Покровском, а Украина подписала историческое соглашение