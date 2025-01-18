Повреждена "Лукьяновская" и затоплены улицы. Последствия удара по Киеву показали в сети (фото, видео)

В ВС объяснили, почему после сбития ракет есть серьезные разрушения

В сети появились первые кадры последствий российского удара по Киеву 18 января. В столице поврежден трубопровод, станция метро "Лукьяновская", дома и авто. Есть погибшие.

Как отмечают в ГСЧС, было ликвидировано возгорание трех автомобилей. Десять машин получили повреждения.

В сети отмечают, что разрушение станции и близлежащих зданий возникли не от попадания ракет, а от падения обломков сбитых ПВО целей. Эту информацию подтвердили в Воздушных силах (ВС).

Как сообщил начальник управления коммуникаций командования ВС Юрий Игнат, одна из баллистических ракет была сбита на небольшой высоте, что и привело к сильной взрывной волне во время боевой работы.

"Результаты сбития подтверждены объективным контролем. Однако фрагменты сбитых ракет не могут исчезнуть в воздухе, они обязательно упадут на землю. И, к сожалению, тоже могут наносить серьезные последствия на земле, поскольку боевая часть ракеты может сдетонировать уже после ее сбития", – объяснил он.

Отмечается, что на Лукьяновке в результате российского удара был поврежден магистральный трубопровод. Из-за этого вода буквально затопила улицы и проезжую часть. Потому некоторые столичные дома временно остались без водоснабжения.

Сильно пострадала в результате атаки станция метро "Лукьяновская", где выбило окна, испещрило дверь. В близлежащих многоэтажках тоже вылетело стекло из окон, а кое-где даже сами окна.

"Ее (станцию "Лукьяновскую" — ред.) сейчас закрывают на вход и выход. Поезда следуют без остановки на станции", — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Также пострадали помещения McDonald’s и стоматологическая клиника, которые расположены рядом со станцией.

По данным ГСЧС, в Шевченковском районе Киева в результате атаки РФ частично разрушены административное здание, здания бизнес-центра и магазина. В одном из зданий произошел пожар, который уже локализован.

По данным Киевской городской военной администрации, по состоянию на 8:20 известно о четырех погибших в Шевченковском районе. В ГСЧС сообщают о трех раненых.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно россияне ударили по учебному заведению и жилой застройке в Кривом Роге, есть жертвы.