Пошкоджена "Лук'янівська" та затоплені вулиці. Наслідки удару по Києву показали у мережі (фото, відео)

У ПС пояснили, чому після збиття ракет є серйозні руйнування

У мережі з'явились перші кадри наслідків російського удару по Києву 18 січня. У столиці пошкоджено трубопровід, станцію метро "Лук'янівка", будинки та авто. Є загиблі.

Як зазначають у ДСНС, було ліквідовано загоряння трьох автомобілів. Десять автівок зазнали ушкоджень.

У мережі наголошують, що руйнування станції та прилеглих будинків виникли не від влучання ракет, а від падіння уламків збитих ППО цілей. Цю ж інформацію підтвердили у Повітряних силах (ПС).

Як повідомив РБК-Україна начальник управління комунікацій командування ПС Юрій Ігнат, одна з балістичних ракет була збита на невеликій висоті, що і призвело до сильної вибухової хвилі під час бойової роботи.

"Результати збиття підтверджені обʼєктивним контролем. Однак фрагменти збитих ракет не можуть зникнути в повітрі, вони обов’язково упадуть на землю. І, на жаль, теж можуть завдавати серйозних наслідків на землі, оскільки бойова частина ракети може здетонувати вже після її збиття", — пояснив він.

Зазначається, що на Лук'янівці внаслідок російського удару був пошкоджений магістральний трубопровід. Через це вода буквально затопила вулиці та проїжджу частину. Тому деякі столичні будинки тимчасово залишились без водопостачання.

Сильно постраждала внаслідок атаки станція метро "Лук'янівська", де вибило вікна, покурочило двері. У прилеглих багатоповерхівках теж повилітало скло з вікон, а подекуди навіть самі вікна.

"Її (станцію "Лук'янівська" — ред.) наразі закривають на вхід і вихід. Поїзди прямують без зупинки на станції", — повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Також постраждали приміщення McDonald's та стоматологічної клініки, які розташовані поруч зі станцією.

За даними ДСНС, у Шевченківському районі Києва внаслідок атаки РФ частково зруйновані адміністративна будівля, будівлі бізнес-центру та магазину. В одній із будівель сталася пожежа, яку вже локалізовано.

За даними Київської міської військової адміністрації, станом на 8:20 відомо про чотирьох загиблих у Шевченківському районі. У ДСНС повідомляють про трьох поранених.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно росіяни вдарили по навчальному закладу та житловій забудові у Кривому Розі, є жертви.