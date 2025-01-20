Война — день 1062: россияне давят под Покровском, но несут значительные потери

Оперативно о главном за сутки

Российское вторжение в Украину продолжается с прежней интенсивностью, а за предыдущие сутки на фронте произошло 180 боевых столкновений. 88 из них случилось на одном лишь Покровском направлении, которое в течение длительного времени остается самым сложным. Несмотря на то, что за предыдущий год россияне потеряли больше солдат, чем за два года до этого, у них остается запас техники и оружия. По мнению экспертов, если война будет остановлена в 2025 году, то России понадобиться около года, чтобы восстановить свою военную мощь и успешно напасть на Европу.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 20 января. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

03:00 В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Оккупанты обстреляли Шостку баллистическими ракетами.

01:00 До десятка российских беспилотников находится в воздушном пространстве Украины. С ответным визитом Россию посетили украинские БПЛА – взрывы гремят в Брянской, Калужской и Рязанской областях.

00:00 В Харьковской области россияне сбросили КАБ на Золочев. Из-за этого 14-летняя девочка получила осколочные ранения.

О новостях и событиях 17 января "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1059: РФ давит под Покровском, а Украина подписала историческое соглашение

О том, что происходило 18 января, читайте в трансляции: Война — день 1060: удар по Киеву и слухи о потере Покровска

Ситуацией в Украине 19 января можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1061: санкции против Шуфрича и Бойко, и штурм Великой Новоселки