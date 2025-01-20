Выгорел дотла: в Санкт-Петербурге уничтожили важную технику для армии РФ (видео)

Не подлежит восстановлению

Украинские разведчики сообщили, что в Санкт-Петербурге в России дотла выгорел локомотив 3M62У. Он играл важную роль в логистике для оккупантов.

Как отмечает Главное управление разведки (ГУР) Украины, его оккупанты использовали для обеспечения логистики армии России. ГУР также опубликовало видео, на котором показана операция и горящий локомотив.

Известно, что это произошло в субботу, 18 января. В это время локомотив подожгли в трамвайном депо Ручье. По данным ГУР, огонь уничтожил всю систему управления.

Разведчики заметили, что локомотив "таскал по железной дороге" российское оружие, боеприпасы и военную технику. Теперь он не подлежит восстановлению.

Напомним, что недавно бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины впервые в мире уничтожили воздушную цель с помощью морского дрона. Речь идет о беспилотнике Magura V5, оснащенном ракетным вооружением.

Magura V5 имел ракеты Р-73 "SeeDragon", благодаря которым был поражен российский вертолет Ми-8. Еще один такой же вражеский вертолет потерпел огненное поражение и смог добраться до аэродрома базирования.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в России разбился боевой вертолет Ми-28. Уже известна причина авиатрощи. Вертолет упал в Воронежской области РФ.