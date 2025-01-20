Вигорів вщент: у Санкт-Петербурзі знищили важливу техніку для армії РФ (відео)

Не підлягає відновленню

Українські розвідники повідомили, що у Санкт-Петербурзі в Росії вщент вигорів локомотив 3M62У. Він відігравав важливу роль у логістиці для окупантів.

Як зазначає Головне управління розвідки (ГУР) України, його окупанти використовували для забезпечення логістики армії Росії. ГУР також опублікувало відео, на якому показано операцію та локомотив, що горить.

Відомо, що подія сталась у суботу, 18 січня. Саме тоді локомотив підпалили у трамвайному депо Руч'ї. За даними ГУР, вогонь знищив усю систему управління.

Розвідники зауважили, що локомотив "тягав залізницею" російську зброю, боєприпаси та військову техніку. Тепер він не підлягає відновленню.

Нагадаємо, що нещодавно бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України вперше у світі знищили повітряну ціль за допомогою морського дрона. Йдеться про безпілотник Magura V5, оснащений ракетним озброєнням.

Magura V5 мав ракети Р-73 "SeeDragon", завдяки яким було вражено російський вертоліт Мі-8. Ще один такий же ворожий гелікоптер зазнав вогневої поразки та зміг дістатися аеродрому базування.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Росії розбився бойовий вертоліт Мі-28. Вже відома причина авіатрощі. Вертоліт впав у Воронезькій області РФ.