Війна — день 1063: світ завмер в очікуванні рішень Трампа, а в Росії горять нафтобази

Оперативно про головне за добу

Російське вторгнення в Україну продовжується, а основна частина російських сил сфокусована на Покровському напрямку. Там лише минулої доби сталося понад 70 бойових зіткнень зі 151 по всій лінії фронту. Попри просування загарбників, ЗСУ теж мають успіхи на полі бою, у тому числі й на Донеччині. З приходом до влади в США Дональда Трампа американські чиновники зазначили, що нова адміністрація, як і раніше, налаштована досягти швидкого завершення війни, однак у Європі до цих заяв ставляться куди скептичніше. Але хоч би що там відбувалося за кордоном, війна триває, а з нею й обміни ударами далекобійною зброєю.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 21 січня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У Росії після нальоту дронів сталася пожежа на черговому нафтовому об’єкті

Про те, що відбувалося 18 січня, читайте у трансляції: Війна — день 1060: удар по Києву та чутки про втрату Покровська

Ситуацією в Україні 19 січня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1061: санкції проти Шуфрича та Бойка, та штурм Великої Новосілки

Про новини та події 20 січня "Телеграф" розповідав тут:Війна — день 1062: росіяни тиснуть під Покровськом, але зазнають значних втрат