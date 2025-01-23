Война — день 1065: россияне обстреливают Украину, а КНДР готовит к отправке новую партию солдат

Оперативно о главном за сутки

В течение предыдущих суток на поле боя произошло 103 боевых столкновения, что существенно ниже среднего показателя за предыдущие несколько недель. Однако это не означает, что бои на фронте стали менее яростными. 55 боевых столкновений произошли на Покровском направлении, которое уже длительное время остается местом концентрации основных российских усилий. Однако даже несмотря на численное превосходство, украинские военные местами достигают успехов над захватчиками. Линия фронта также приближаются к Днепропетровской области, что, как считают эксперты, непременно будет использовано в пропагандистских целях. При этом на Западе заметили признаки подготовки новой группы северокорейских солдат на подмогу россиянам.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 23 января. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

3:00 ЕС обещает предоставить Украине 35 миллиардов евро финансовой помощи в 2025 году

1:00 Более 1000 солдат КНДР были убиты во время боев в Курской области. Общая цифра потерь превысила 4000, сообщило издание BBC

00:00 В Николаеве прогремел взрыв, на фоне этого в части Украины объявили воздушную тревогу из-за налета БПЛА

О новостях и событиях 20 января "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1062: россияне давят под Покровском, но несут значительные потери

О том, что происходило 21 января, читайте в трансляции: Война — день 1063: мир замер в ожидании решений Трампа, а в России горят нефтебазы

Ситуацией в Украине 22 января можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1064: оккупанты приближаются к Днепропетровской области и обстреляли Николаев