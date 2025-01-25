Беспилотники атаковали Киевщину: обломки дрона попали в многоэтажку (фото)

Обломки БПЛА повредили многоэтажку и промышленное предприятие

Киев и Киевскую область в ночь на 25 января атаковали ударные беспилотники российских оккупантов. Противовоздушная оборона отразила российскую атаку, но в результате нападения россиян обломки попали в многоэтажку в области.

Об этом сообщил вр.и.о. руководителя Киевской областной военной администрации Николай Калашник. По его словам, обломки одного БПЛА повредили 9-этажное здание, обломки второго беспилотника вызвали пожар.

"В результате вражеской атаки в одном из населенных пунктов области поврежден 9-этажный жилой дом. Произошло разрушение балконов 4-8 этажей, выбиты оконные рамы. В одном из подъездов произошло разрушение перекрытия лестничной клетки. Все оперативные службы находятся на месте. Проводится обследование подъездов, разбор поврежденных конструкций. Новостройка заселена частично. Информация о потерпевших не поступала. В другом районе в результате падения обломков сбитой цели произошло возгорание производственного предприятия на площади 600 м. кв. Пожар ликвидирован", – написал он.

Напомним, что оккупанты в ночь на 24 января также атаковали Украину ударными беспилотниками. В результате атаки обломки дрона упали на многоэтажку в населенном пункте Глеваха Киевской области, там вспыхнул пожар. Также обломки другого дрона упали на частный дом еще в одном населенном пункте, в обоих случаях есть погибшие.

Как сообщал "Телеграф", вечером 21 января россияне нанесли удар беспилотниками по Николаеву. А в ночь на субботу, 18 января, враг атаковал Украину беспилотниками, а рано утром баллистикой. Несколько взрывов прогремели в Киеве, также два взрыва слышали в Запорожье, громко было на Днепропетровщине. В результате вражеского обстрела в Киеве погибли четыре человека, а в Запорожье были ранены 10 человек.