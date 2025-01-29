У Києві уламки російського безпілотника впали поблизу станції метро: що відомо

За попередніми даними, люди не постраждали

Вночі та рано вранці у середу, 29 січня, росіяни знову атакували Україну безпілотниками. У Києві працювала протиповітряна оборона, уламки ворожого БпЛА впали неподалік станції метро в Дарницькому районі столиці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Уламки безпілотника пошкодили огорожу та окрему розташовану будівлю прохідної Дарницького депо.

"Всі служби на місці. Наразі пожежі немає, потерпілих не виявили", — написав Кличко о 6:18.

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Нагадаємо, під час російської атаки безпілотниками 28 січня, в Київській області уламками збитого дрона було пошкоджено приміщення, де розташовано музей ретро-автомобілів у Межигір'ї, спалахнула пожежа на площі 600 квадратних метрів. Росіяни знищили дев'ять ретро-авто з колекції президента-втікача Віктора Януковича, ще 27 машин отримали пошкодження.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 29 січня росіяни атакували безпілотниками Одеську область. У місті Кілія пролунав вибух, після нього почалася пожежа. В мережі з'явилися відео моменту вибуху та заграви, що з'явилася після нього.