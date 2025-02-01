Ракетна атака по Україні: Ту-95МС здійснили ракетні пуски (оновлено)

Росіяни вже запустили крилаті ракети по Україні

Україна вранці 1 лютого перебуває під черговою ракетною атакою російських окупантів. Ворог запустив ракети Х-101 з борту стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та задіяв інші засоби повітряного нападу. Мішенню для нападу росіяни вкотре обрали енергетичну та цивільну інфраструктуру.

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07:41 Вибухи у Харкові та Балаклеї. Харків, Ахтирка, Балаклея, Чугуїв – загроза балістичних та крилатих ракет. Х-22 курсом на Павлоград.

07:37 Ймовірно здійснено пуски ракет Х-22 курсом на Харківську та на Сумську область. Також вильоти балістичних ракет з тимчасово контрольованої росіянами Бєлгородської області, ймовірно С-300/С-400. Для Харкова актуальна ракетна загроза.

07:30 Російські Ту-22М3 перебувають у повітрі, існує загроза пусків ракет Х-22.

07:20 Без крилатих ракет у повітряному просторі станом на зараз. Ту-95МС все ще перебувають в районі Каспію, можливі пуски.

07:15 Про вибухи у Полтаві та Харкові повідомили місцеві канали, попередньо – робота ППО по ракетам та ударним безпілотникам.

07:10 Ще дві крилаті ракети невстановленого типу ліквідовано в районі Харківської області. Перші Х-101 з Ту-95МС, схоже, почали залітати через Харківщину.

07:05 Повітряні сили повідомили про ракету курсом на Полтаву з півночі. За даними моніторингу, Ту-95МС перебувають в акваторії Каспію, вочевидь для здійснення повторних пусків.

07:00 Попередні чотири керовані ракети ліквідовано. Росіяни запустили ще дві керовані авіаракети у бік Полтави.

06:50 Чотири керовані авіаційні ракети курсом на Златополь Харківської області.

06:35 Активність тактичної авіації на півночі. Три борти, які злетіли з Ахтубінська. Загроза пусків керованих авіаційних ракет. Також, за уточненими даними, у повітрі перебуває 6 Ту-95МС та 4 Ту-22М3.

06:20 Попередньо зафіксовано пуски ракет Х-101 з району а/е "Енгельс-2". Ракети в повітряному просторі України очікуються приблизно через годину – якщо пуски не імітаційні. Також ворожий Су-57 перебуває в акваторії Азовського моря – загроза пусків керованих авіаційних ракет Х-59 / Х-69. В Чорному морі фіксується один корабель з чотирма ракетами "Калібр" зі складу недобитків Чорноморського флоту РФ. Окрім ракетної загрози, у повітряному просторі України все ще залишаються ворожі безпілотники.

Нагадаємо, що чергову масовану ракетну атаку на Україну російські окупанти влаштували 15 січня. З літаків Ту-95МС вони запустили по Україні крилаті ракети Х-101 з району Саратовської області. Була також загроза від інших видів ракетного озброєння. В Україні оголошували повітряну тривогу по всіх регіонах.

До цього російські окупанти вирішили "привітати" українців з Різдвом Христовим масованим ракетним ударом. Вночі з 24 на 25 грудня ворог підняв стратегічні літаки з авіабаз "Оленья" та "Енгельс-2" – загалом у повітрі перебувало щонайменше сім Ту-95МС, які запустили крилаті ракети Х-101. Також ворог обстрілював Україну крилатими ракетами "Калібр", балістичними KN-23 та іншим літаючим мотлохом.