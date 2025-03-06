У готелі Кривого Рогу, по якому вдарила Росія, були іноземці: хто вони і що з ними зараз

Вони тільки-но заселились в готель

Ракетний удар по Кривому Рогу балістикою у середу, 5 березня, призвів до загибелі чотирьох людей. У зруйнованому готелі перебували волонтери міжнародної гуманітарної організації, які буквально перед атакою заселилися. Серед них були громадяни України, США та Великої Британії.

Вони змогли врятуватися завдяки тому, що встигли спуститися зі своїх номерів до моменту влучання ракети. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

На жаль, внаслідок російської атаки загинули четверо людей. Понад 30 осіб отримали поранення різного ступеня важкості. Всім постраждалим надається необхідна медична допомога, каже президент.

Ракетний удар також спричинив значні руйнування багатьох цивільних об'єктів поблизу готелю. Рятувальна операція тривала всю ніч. На місці трагедії продовжують працювати всі екстрені служби, зокрема працівники ДСНС, Національної поліції та медики.

Володимир Зеленський подякував усім рятувальникам та медикам, які чергують цілодобово та рятують життя людей. Президент також наголосив на важливості постійного тиску на Росію з метою зупинення війни та терору проти мирних жителів.

Також раніше "Телеграф" писав, що вночі росіяни атакували Суми, Харків та Кривий Ріг. Кількість жертв зростає.