Россияне ударили по Кривому Рогу баллистикой: есть погибшие и раненые (фото)

Спасатели уже работают на месте

Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. По предварительной информации, баллистическая ракета вылетела с территории оккупированного Крыма и упала на гражданский объект.

Об этом проинформировал руководитель городской военной администрации Александр Вилкул в своем telegram-канале. По его словам, первых раненых уже доставили в больницу, они в тяжелом состоянии.

Под завалами еще могут оставаться люди, поэтому спасатели уже ведут работы по ликвидации последствий.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак добавил, что пострадали 43-летний мужчина и 49-летняя женщина. Позже он отметил, что количество пострадавших увеличилось до трех, а также был обнаружен один погибший.

UPD 23:15 Количество погибших увеличилось до двух. Известно, что пострадало семь человек, из которых четверо находятся в тяжелом состоянии.

UPD 23:45 Количество пострадавших возросло до 11.

Он также прикрепил к сообщению фото с места прилета, на котором можно заметить, что пострадавшее здание было одним из городских отелей.

Как сообщалось ранее, поздним вечером 4 марта россияне опять устроили обстрелы Украины, после чего в Одессе прогремели множественные взрывы.

3 марта россияне атаковали Одессу из-за чего была остановлена работа трех районных котельных. Всего было повреждено 93 частных дома и одна из городских подстанций.