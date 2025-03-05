Россияне ударили по Кривому Рогу баллистикой: есть погибшие и раненые (фото)
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Спасатели уже работают на месте
Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. По предварительной информации, баллистическая ракета вылетела с территории оккупированного Крыма и упала на гражданский объект.
Об этом проинформировал руководитель городской военной администрации Александр Вилкул в своем telegram-канале. По его словам, первых раненых уже доставили в больницу, они в тяжелом состоянии.
Под завалами еще могут оставаться люди, поэтому спасатели уже ведут работы по ликвидации последствий.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак добавил, что пострадали 43-летний мужчина и 49-летняя женщина. Позже он отметил, что количество пострадавших увеличилось до трех, а также был обнаружен один погибший.
UPD 23:15 Количество погибших увеличилось до двух. Известно, что пострадало семь человек, из которых четверо находятся в тяжелом состоянии.
UPD 23:45 Количество пострадавших возросло до 11.
Он также прикрепил к сообщению фото с места прилета, на котором можно заметить, что пострадавшее здание было одним из городских отелей.
Как сообщалось ранее, поздним вечером 4 марта россияне опять устроили обстрелы Украины, после чего в Одессе прогремели множественные взрывы.
3 марта россияне атаковали Одессу из-за чего была остановлена работа трех районных котельных. Всего было повреждено 93 частных дома и одна из городских подстанций.