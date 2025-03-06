Росія вдарила по терміналу Нової пошти в Сумах. Усі подробиці наслідків (фото, відео)

Знищено понад 2,5 тисячі посилок

Внаслідок російської атаки на Суми було знищено один з терміналів Нової пошти. Є загиблий. Росія поцілила двома дронами.

Про це повідомляє пресслужба Нової пошти. Загальна оголошена вартість знищених посилок — понад 3,3 млн грн.

"Вночі росіяни атакували дронами місто: зруйновано термінал Нової пошти. На жаль, загинув співробітник компанії-підрядника", — йдеться у повідомленні.

Наразі відомо, що два російських дрони-камікадзе влучили у складські приміщення. Внаслідок цього виникла масштабна пожежа. Усі 2576 посилок, які були на території термінала, згоріли.

"Оголошена вартість втрачених відправлень — понад 3,3 млн грн. Ми зв’язуємося з клієнтами задля виплати компенсацій", — кажуть у Новій пошті.

Наразі компанія змінює логістику та сортування посилок у Сумах, тому може виникнути затримка у відправленнях.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни вдарили по Кривому Рогу балістикою. Є влучання у готель, серед клієнтів були іноземці. Кількість жертв ракетного удару станом на 6 березня ранок зросла до чотирьох людей. В реанімації помер 43-річний чоловік, його стан був найважчий серед усіх постраждалих. Лікарі всю ніч боролися за його життя, але травми були несумісні з життям.