Росіяни влаштували чергову атаку на Одесу: є пошкодження інфраструктури (відео)

Через російський теракт над містом видно дим від сильної пожежі

Російські окупанти ввечері 7 березня влаштували чергову атаку на Одесу, випустивши по місту ударні безпілотники з території тимчасово окупованого Криму. Внаслідок атаки ворога є влучання в об'єкти цивільної інфраструктури, спалахнули пожежі.

Про це повідомив голова Одеської обласної адміністрації Олег Кіпер. За його словами, поки що невідомо, чи є постраждалі внаслідок російського нападу на місто.

"Ворог знову наніс масований дроновий удар по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одеси. Є пошкодження та руйнування. Внаслідок падіння уламків зайнялася промислова будівля та АЗС. Над ліквідацією наслідків ворожих атак працюють всі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – написав він.

Місцеві одеські канали опублікували відео відбиття атаки російських окупантів та моменти вибухів. Зазначається, що ворожі безпілотники у більшості своїй падали, де доведеться, так, один з очевидців ледве уникнув загибелі, коли БПЛА впав на АЗС перед його автомобілем. Через російський теракт над містом видно дим від сильної пожежі.

Нагадаємо, що через падіння уламків "шахеда" під час атаки РФ на Одещину в ніч на середу, 5 березня, постраждала від російських обстрілів "Нова Пошта". Ударом ворога було знищено та спалено відділення НП Одеса-137, на попіл перетворилося 606 посилок вартістю у понад 1 млн гривень.

Як повідомляв "Телеграф", 6 березня росіяни двома безпілотниками вдарили по терміналу Нової пошти у Сумах. Загинув чоловік, термінал зруйновано. Згоріли усі 2576 посилок, які були на території термінала. Оголошена вартість втрачених відправлень — понад 3,3 млн грн.