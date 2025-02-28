Росія атакувала Одесу та Харків: не обійшлося без руйнувань та загиблих

Харків та Одеса постраждали через атаку російських ударних БПЛА

Російські окупанти ввечері 28 лютого атакували Одесу та Харків ударними безпілотниками. В Одесі внаслідок атаки росіян загинула людина, у Харкові російський БПЛА влучив у медичний заклад, там спалахнула пожежа.

Про атаку на Одеський район повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, сталася пожежа у приватному будинку та на підприємстві.

"Ворог вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками. Загинула одна людина. Під ударом був Одеський район. Внаслідок атаки та падіння уламків загорівся одноповерховий приватний будинок, підприємство та вантажні й легкові автомобілі. Загинула одна людина, ще одна постраждала. Над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби", – написав Кіпер.

Мер Харкова Ігор Терехов тим часом повідомив про численні удари російських окупантів по центру міста. Зокрема, під ударом опинився Шевченківський район Харкова. За словами Терехова, окупанти цілеспрямовано намагалися атакувати житлову забудову, кілька багатоповерхових будинків отримали пошкодження – там вибило шибки. Також ворог, додав Терехов, влучив безпілотником по медичній установі.

"Удар по медичному закладу, у якому перебувають люди. На місці влучання — пожежа", – написав він. При цьому мер не повідомив, чи є постраждалі, або загиблі внаслідок російської атаки.

Більше про те, що відбувається на фронті, в Україні та у світі, розповідаємо у матеріалі "Хронологія війни — день 1101: візит Зеленського до США та чутки про "прорив" росіян на Сумщині".

Нагадаємо, що у ніч на 26 лютого російські окупанти знову атакували Україну "шахедами", зокрема вибухи пролунали на Київщині. У Бучанському районі внаслідок атаки повністю згорів приватний будинок. Як виявилося, в епіцентрі подій виявився популярний телеведучий Володимир Остапчук та його родина.

Окрім цього, журналістка "Укрінформу" Тетяна Кулик загинула під час російської атаки на Київську область в ніч на середу, 26 лютого. Також загинув її чоловік — завідувач кафедри хірургії №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, професор Павло Іванчов.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 26 лютого сталося чотири прильоти "шахедів" у Харкові. Один з них влетів у квартиру на другому поверсі 9-поверхівки у Київському районі, там виникла пожежа. На щастя, у квартирі нікого не було. Проте пошкоджено й третій поверх, постраждало двоє людей.