На Київщині через атаку дронів загинула людина: згорів будинок, є поранені (фото та відео)

Ворог націлився на Бучанський район

Вибухи у Київській області пролунали в ніч на середу, 26 лютого — спалахнула пожежа у двоповерховому приватному будинку у Бучанському районі. Загинула людина, ще двоє травмовані. Також під атакою був Київ.

Як повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник, тіло загиблої людини було виявлено під час ліквідації пожежі, що виникла через ворожий обстріл у Бучанському районі. У ДСНС уточнили, що це сталося у Крюківщині, пожежа, яку спричинили уламки дрона, охопила площу будинку у 200 квадратних метрів. Під час гасіння рятувальники виявили загиблого.

За даними Калашника, в іншому населеному пункті постраждало двоє людей. Дівчина 2005 року народження з раною потиличної ділянки голови госпіталізована до місцевої лікарні. Чоловік 1981 року народження отримав рану правої кисті. Постраждалим надано медичну допомогу.

"За попередньою інформацією унаслідок ворожої атаки у Бучанському районі пошкоджено п’ять приватних будинків, скління квартир у чотирьох багатоповерхових житлових будинках, два гаражних приміщення, три автомобілі знищено та 8 пошкоджено", — додав чиновник.

У ДСНС уточнили, що йдеться про Бучу. На місцях працюють екстрені служби.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 26 лютого сталося чотири прильоти "шахедів" у Харкові. Один з них влетів у квартиру на другому поверсі 9-поверхівки у Київському районі, там виникла пожежа. На щастя, у квартирі нікого не було. Проте пошкоджено й третій поверх, постраждало двоє людей.