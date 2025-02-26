На Киевщине из-за атаки дронов погиб человек: сгорел дом, есть раненые (фото и видео)

Враг нацелился на Бучанский район

Взрывы в Киевской области прогремели в ночь на среду, 26 февраля — вспыхнул пожар в двухэтажном частном доме в Бучанском районе. Погиб человек, еще двое травмированы. Также под атакой находился Киев.

Как сообщил и.о. председателя Киевской ОГА Николай Калашник, тело погибшего человека было обнаружено во время ликвидации пожара, возникшего из-за вражеских обстрелов в Бучанском районе. В ГСЧС уточнили, что это произошло в Крюковщине, пожар, вызванный обломками дрона, охватил площадь дома в 200 квадратных метров. Во время тушения спасатели обнаружили погибшего.

По данным Калашника, в другом населенном пункте пострадали два человека. Девушка 2005 года рождения с раной затылочного участка головы госпитализирована в местную больницу. Мужчина 1981 года рождения получил рану правой кисти. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

"По предварительной информации в результате вражеской атаки в Бучанском районе повреждены пять частных домов, остекление квартир в четырех многоэтажных жилых домах, два гаражных помещения, три автомобиля уничтожены и 8 повреждены", — добавил чиновник.

В ГСЧС уточнили, что речь идет о Буче. На местах работают экстренные службы.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 26 февраля произошло четыре прилета "шахедов" в Харькове. Один из них влетел в квартиру на втором этаже 9-этажки в Киевском районе, там возник пожар. К счастью, в квартире никого не было. Однако поврежден и третий этаж, пострадали два человека.