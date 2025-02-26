В Харькове "шахед" влетел в квартиру. Было четыре прилета, есть пострадавшие (фото и видео)

Российская армия регулярно атакует мирных жителей

Взрывы в Харькове раздались в ночь на среду, 26 февраля, россияне атаковали город "шахедами", один из них попал в квартиру на втором этаже многоэтажки в Киевском районе. Также минувшей ночью под атакой был Киев.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в 0:21, произошло три прилета по городу, в Шевченковском и Киевском районах. Вскоре он проинформировал о еще одном попадании. Известно о двух пострадавших в Киевском районе.

Как мэр рассказал Новости.LIVE, один из "шахедов" попал в квартиру на втором этаже многоэтажки в Киевском районе, там возник пожар. К счастью, квартира нежилая и там никого не было.

"Квартира сильно пострадала, поврежден также третий этаж. Удар разрушил сети тепло-, электро- и водоснабжения, их временно отключили. Коммунальные службы работают", — описал ситуацию Терехов.

По его словам, за ночь россияне ударили по городу четырежды. Один из "шахедов" попал в дорогу на центральной улице Сумской и повредил покрытие. В многоэтажке рядом выбило почти все окна. Еще два удара пришлись на Киевский район возле кафе.

В ГСЧС сообщили, что один из российских беспилотников попал в 9-этажный жилой дом в Киевском районе. На втором этаже разгорелся пожар, огонь охватил 50 квадратных метров. Спасены пятеро жителей дома, пострадали два человека.

Как писал "Телеграф", 24 февраля россияне ударили по Харькову КАБом (управляемая авиабомба). Под атакой оказалось гражданское предприятие.