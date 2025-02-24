Как и три года назад. Рано утром в Харькове прогремели взрывы (видео)

Информация о последствиях уточняется

Утром в понедельник, 24 февраля, россияне ударили КАБом (корректируемая авиабомба) по Харькову. Под ударом оказалось гражданское предприятие. Ровно три года назад, в первый день полномасштабного вторжения РФ, жители Харькова и других населенных пунктов Украины еще до рассвета впервые очнулись от взрывов из-за ракетных ударов российской армии.

Об ударе по городу сообщил мэр города Игорь Терехов. Взрыв раздался в четыре часа утра, прилет произошел на окраине города в Киевском районе. К счастью, обошлось без пострадавших, информация о разрушениях и повреждениях уточняется.

Россияне регулярно атакуют Харьковщину. В ночь на 20 февраля они нанесли по областному центру и области комбинированный удар крылатыми и баллистическими ракетами. С моря недобитки из состава Черноморского флота РФ выпустили четыре крылатых ракеты "Калибр", а с территории Белгородской области России были выпущены по меньшей мере две баллистические ракеты С-300/С-400.

Как сообщал "Телеграф", в России в ночь на 24 февраля, третью годовщину начала полномасштабной войны, было громко в районе Рязани. Предварительно ударные беспилотники атаковали местный нефтеперерабатывающий завод, там вспыхнули пожары. По словам местных жителей, было слышно, по меньшей мере, несколько сильных взрывов, после чего в районе НПЗ начался сильный пожар. Это можно увидеть на опубликованных в российских каналах видео.