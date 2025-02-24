Переносные ЗРК и кое-что совсем новое: Швеция анонсировала поддержку украинской ПВО на 113 миллионов долларов

Предварительно речь идет о ПЗРК Robot 70 и СЗУ Tridon Mk2.

Швеция готовится предоставить Украине пакет военной помощи для усиления противовоздушной обороны. Стоимость пакета составит 1,2 млрд шведских крон (около 113 млн долларов США), а в его состав войдут ПЗРК и новейшие шведские системы ПВО.

Об этом сказали премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, министр энергетики, бизнеса и промышленности Эбба Буш и министр образования Йохан Персон в статье для газеты Svenska Dagbladet. Предварительно речь идет о ПЗРК Robot 70 и СЗУ Tridon Mk2, предназначенных для усиления защиты военных, гражданского населения и гражданской инфраструктуры.

"В эту годовщину мы также можем объявить о закупке систем противовоздушной обороны на общую сумму 1,2 миллиарда шведских крон для передачи Украине", – говорится в сообщении.

ПЗРК Robot 70 (RBS 70) уже известен украинским военным. Его разработал и производит шведский концерн Saab Bofors Dynamics. ПЗРК имеет лазерную наводку и пригоден для поражения воздушных целей на расстоянии до 9 километров и высоте до 5 километров.

Самоходная зенитно-артиллерийская система Tridon Mk2 – это одна из самых современных разработок европейского оборонпрома. Впервые она была представлена на выставке вооружения Eurosatory 2024 в Париже. Tridon Mk2 по функционалу похожа на немецкие СЗУ Gepard и советские ЗСУ-23-4 "Шилка", уже находящиеся на вооружении украинской армии. Она может эффективно поражать различные воздушные и наземные цели, включая беспилотные летательные аппараты, самолеты, крылатые ракеты и легкобронированную технику.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Украина активно переходит на ракету "Трембита", которая может легко обходить российскую ПВО. В ВСУ надеются наладить серийное производство тысяч таких ракет до конца 2025 года.