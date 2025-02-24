Переносні ЗРК та дещо зовсім нове: Швеція анонсувала підтримку української ППО на 113 мільйонів доларів

Попередньо, мова йде про ПЗРК Robot 70 та СЗУ Tridon Mk2

Швеція готується надати Україні пакет військової допомоги для посилення протиповітряної оборони. Вартість пакета складе 1,2 млрд шведських крон (приблизно 113 млн доларів США), а до його складу увійдуть ПЗРК та новітні шведські системи ППО.

Про це сказали прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, міністр енергетики, бізнесу та промисловості Ебба Буш та міністр освіти Йохан Персон у статті для газети Svenska Dagbladet. Попередньо, мова йде про ПЗРК Robot 70 та СЗУ Tridon Mk2, призначені для посилення захисту військових, цивільного населення та цивільної інфраструктури.

"У цю річницю ми також можемо оголосити про закупівлю систем протиповітряної оборони на загальну суму 1,2 мільярда шведських крон для передачі Україні", – сказано у повідомленні.

ПЗРК Robot 70 (RBS 70) вже відомий українським військовим. Його розробив та випускає шведський концерн Saab Bofors Dynamics. ПЗРК має лазерне наведення та придатний для ураження повітряних цілей на відстані до 9 кілометрів та висоті до 5 кілометрів.

Водночас самохідна зенітно-артилерійська система Tridon Mk2 – це одна з найсучасніших розробок європейського оборонпрому. Вперше її представили на виставці озброєння Eurosatory 2024 у Парижі. Tridon Mk2 за функціоналом схожа на німецькі СЗУ Gepard та радянські ЗСУ-23-4 "Шилка", які вже перебувають на озброєнні української армії. Вона може ефективно вражати різні повітряні та наземні цілі – в тому числі безпілотні літальні апарати, літаки, крилаті ракети та легкоброньовану техніку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Україна активно переходить на ракету "Трембіта", яка може легко оминати російську ППО. У ЗСУ сподіваються налагодити серійне виробництво тисяч таких ракет до кінця 2025 року.