Взрывы и пожары: в Рязани украинские беспилотники снова атаковали НПЗ (видео)

Предварительно беспилотники попали по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу.

В России в ночь на 24 февраля, третью годовщину начала полномасштабной войны, было шумно в районе Рязани. Предварительно ударные беспилотники атаковали местный нефтеперерабатывающий завод, там вспыхнули пожары.

Об этом пишут российские СМИ и каналы. Местные власти пока официально не комментировали инцидент, никаких комментариев от губернатора Рязанской области тоже не было.

Российские каналы со ссылкой на очевидцев пишут, что примерно в три ночи жители города начали слышаться сильные взрывы, работала российская противовоздушная оборона. Беспилотники атаковали местный НПЗ.

Россияне также утверждают, что было слышно, по меньшей мере, несколько сильных взрывов, после чего в районе НПЗ начался сильный пожар. Это можно увидеть на опубликованных в российских каналах видео. Пока невозможно подтвердить, действительно ли видео касаются именно атаки 24 февраля. Также неизвестно, были ли от атаки пострадавшие.

"Телеграф" уже писал о том, что Рязань ночью с 23 на 24 января находилась под масштабной атакой беспилотников. Традиционно, несмотря на заявления российских властей про "все было сбито", были попадания по нефтеперерабатывающему заводу. Тот же завод БПЛА атаковали и в ночь на 24 февраля.

В российском Ростове-на-Дону ночью на 8 февраля было очень громко. Местные жители жаловались на многочисленные взрывы и заявляли об атаке украинских беспилотников: предварительно "кошмарили" непосредственно сам город и расположенный в области населенный пункт Чертково. Под ударом оказался важный НПЗ. А в ночь на среду, 19 февраля, беспилотники атаковали Сызранский НПЗ в Самарской области России. После этого там возник пожар.

В течение 2023-24 годов Украина около сотни раз наносила поражение объектам вражеской топливной инфраструктуры. Новый год также начался довольно неплохо: только за январь 2025 года Украина провела 9 успешных атак на российские нефтяные и нефтеперерабатывающие предприятия, говорят данные Стратегического командования ВСУ, обнародованные на его официальных ресурсах.

В частности, в январе 2025 года были поражены такие объекты, как нефтебаза Комбината "Кристалл" Росрезерва в Энгельсе Саратовской области (около 700 км от украинской границы), НПЗ "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово, взорван один из крупнейших НПЗ в России – Рязанский (свыше 550 км) и другие объекты.

Удары по НПЗ наносят врагу большой ущерб из-за того, что каждый из них производит 15-20% нефтепродуктов от общего объема. Об этом рассказал ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий в разговоре с "Телеграфом". Таким образом, санкции "от Буданова" оказались гораздо эффективнее санкций "от Байдена".