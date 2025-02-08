Ростов-на-Дону не спит: россияне жалуются на взрывы, под ударом оказался важный объект (видео)

Под атакой могли находиться объекты нефтяной промышленности РФ

В российском Ростове-на-Дону ночью на 8 февраля было очень громко. Местные жители жаловались на многочисленные взрывы и заявляли об атаке украинских беспилотников: предварительно, "кошмарили" непосредственно город и расположенный в области населенный пункт Чертково.

Об этом сообщили российские каналы и СМИ. Примечательно, что местные власти решили не давать официальные комментарии относительно атаки беспилотников.

Отмечается, что местные жители слышали не менее пяти мощных взрывов над Ростовом, после чего в городе вспыхнул сильный пожар. Однако информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Кроме Ростова, по информации российских каналов, под атакой находился поселок Чертково на границе с временно оккупированной Луганской областью Украины. В восьми километрах от этого населенного пункта расположен важный объект российской нефтяной промышленности – нефтеперекачивающая станция, которая могла быть целью беспилотников.

"Телеграф" уже писал о том, что Рязань ночью с 23 на 24 января находилась под масштабной атакой беспилотников. Традиционно, несмотря на заявления российских властей про "все было сбито", были попадания по нефтеперерабатывающему заводу.

Волгоград в России в ночь на 3 февраля снова оказался под массированной атакой украинских ударных беспилотников. Предварительно, мишенью снова стал местный нефтеперерабатывающий завод, не так давно уже находившийся под атакой. В ту же ночь БПЛА атаковали Астраханский газоперерабатывающий завод (АГПЗ). Прилет был по одной из ключевых комбинированных установок завода, отвечающего за первичную переработку стабильного газового конденсата.

Удары по НПЗ наносят врагу большой ущерб из-за того, что каждый из них производит 15-20% нефтепродуктов от общего объема. Об этом рассказал ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий в разговоре с "Телеграфом". Таким образом, санкции "от Буданова" оказались гораздо эффективнее санкций "от Байдена".