Ростов-на-Дону не спить: росіяни скаржаться на вибухи, під ударом опинився важливий об'єкт (відео)

Під атакою могли бути об'єкти нафтової промисловості РФ

У російському Ростові-на-Дону вночі на 8 лютого було дуже гучно. Місцеві мешканці скаржилися на численні вибухи та заявляли про атаку українських безпілотників: попередньо, "кошмарили" безпосередньо саме місто та розташований в області населений пункт Чортково.

Про це повідомили російські канали та ЗМІ. Примітно, що місцева влада вирішила не надавати офіційних коментарів щодо атаки безпілотників.

Зазначається, що місцеві мешканці чули щонайменше п'ять потужних вибухів над Ростовом, після чого у місті спалахнула сильна пожежа. Проте інформації про постраждалих та руйнування наразі немає.

Окрім Ростова, за інформацією російських каналів, під атакою перебувало селище Чортково на кордоні з тимчасово окупованою Луганською областю України. За вісім кілометрів від цього населеного пункту розташований важливий об'єкт російської нафтової промисловості – нафтоперекачувальна станція, яка могла бути ціллю безпілотників.

"Телеграф" вже писав про те, що Рязань вночі з 23 на 24 січня перебувала під масштабною атакою безпілотників. Традиційно, попри заяви російської влади про "все було збито", були влучання по нафтопереробному заводу.

Волгоград в Росії у ніч на 3 лютого знову опинився під масованою атакою українських ударних безпілотників. Попередньо, мішенню знову став місцевий нафтопереробний завод, який не так давно вже був під атакою. Тієї ж ночі БПЛА атакували Астраханський газопереробний завод (АГПЗ). Приліт був по одній із ключових комбінованих установок заводу, що відповідає за первинну переробку стабільного газового конденсату.

Удари по НПЗ завдають ворогові великої шкоди через те, що кожен з них виробляє 15-20% нафтопродуктів від загального обсягу. Про це розповів ветеран російсько-української війни Євген Дикий у розмові із "Телеграфом". Таким чином, санкції "від Буданова" виявилися набагато ефективнішими, аніж санкції "від Байдена".