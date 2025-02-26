В Харкові "шахед" влетів у квартиру. Було чотири прильоти, є постраждалі (фото та відео)

Російська армія регулярно атакує мирних жителів

Вибухи у Харкові пролунали в ніч на середу, 26 лютого, росіяни атакували місто "шахедами", один з них влучив у квартиру на другому поверсі багатоповерхівки в Київському районі. Також минулої ночі під атакою був Київ.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов о 0:21, сталося три прильоти по місту, у Шевченківському та Київському районах. Невдовзі він поінформував про ще одне влучання. Відомо про двох постраждалих у Київському районі.

Як мер розповів Новини.LIVE, один з "шахедів" влучив у квартиру на другому поверсі багатоповерхівки в Київському районі, там виникла пожежа. На щастя, квартира нежитлова й там нікого не було.

"Квартира сильно постраждала, пошкоджений також третій поверх. Удар зруйнував мережі тепло-, електро- та водопостачання, їх тимчасово відключили. Комунальні служби працюють", — описав ситуацію Терехов.

За його словами, за ніч росіяни вдарили по місту чотири рази. Один з "шахедів" поцілив у дорогу на центральній вулиці Сумській і пошкодив покриття. У багатоповерхівці поруч вибило майже всі вікна. Ще два удари припали на Київський район біля кафе.

У ДСНС повідомили, що один з російських безпілотників влучив у 9-поверховий житловий будинок у Київському районі. На другому поверсі спалахнула пожежа, вогонь охопив 50 квадратних метрів. Врятовано п'ятьох жителів будинку, постраждали двоє людей.

Як писав "Телеграф", 24 лютого росіяни вдарили по Харкову КАБом (керована авіабомба). Під атакою опинилося цивільне підприємство.