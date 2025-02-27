У Харкові та Запоріжжі пролунали вибухи. Перші подробиці влучань, є постраждалі (відео)

Атака на міста ще триває

У Харкові пролунала низка потужних вибухів ввечері 27 лютого. Місто атакували щонайменше 12 БПЛА за раз. У Запоріжжі зафіксовано влучання дрона у багатоповерхівку.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов. За його словами, після 20:00 у західному передмісті Харкова пролунали близько 10 вибухів.

"Зафіксовані влучання в передмісті Харкова. Унаслідок влучання БпЛА типу "Шахед" пошкоджено приватне домоволодіння у Харківському районі, є постраждалі", — йдеться у повідомленні.

UPD: Синєгубов повідомив, що ворог завдав масованого удару по енергосистемі Харківщини.

"Сили протиповітряної оборони України працюють у посиленому режимі над захистом. Усі профільні служби задіяні в ліквідації наслідків", — зауважив він.

Станом на 21:30 відомо про двох постраждалих. Внаслідок ворожого удару по Балаклії постраждав 42-річний цивільний чоловік, який був шпиталізований до медичної установи. Проте атака на Харків ще триває, у бік міста рухається ще одна група ворожих дронів.

"За попередніми даними, ворог вдарив щонайменше 12-ма безпілотниками", — каже Синєгубов.

У мережі вже публікують відео зі звуками атаки "Шахедів" та вибухів.

За даними Повітряних сил (ПС), БПЛА продовжують рух у напрямку Харкова, зберігаючи південний курс.

Водночас у Запоріжжі також пролунав вибух. Монітори пишуть, що є влучання БПЛА в багатоповерхівку, вже здійнялася пожежа.

"Внаслідок ворожої атаки в Запоріжжі вибуховою хвилею пошкоджено житлові квартири, приватні будинки та гаражі, крім того, відбулось займання квартир на верхніх поверхах багатоповерхівки", — пише адміністрація області.

Зауважимо, що, за даними моніторів, у ніч на 27 лютого очікується понад 200 "Шахедів".

"Росія запустила "Шахеди" з 6-ти локацій: Ростовська, Курська, Брянська, Смоленська, Орловська області та Приморсько-Ахтарська", — йдеться у повідомленні.

Більше про те, що відбувається на фронті, в Україні та у світі, розповідаємо у матеріалі "Хронологія війни — день 1100: російські БПЛА літають над Україною, а окупанти тиснуть під Покровськом".

Раніше "Телеграф" писав, що у Запоріжжі пролунав потужний вибух після тривоги по балістиці.