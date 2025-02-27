Хронологія війни — день 1100: російські БПЛА літають над Україною, а окупанти тиснуть під Покровськом

27 лютого Телеграф продовжує вести онлайн-хроніку останніх подій із фронту. На 1100 день війни росіяни знову запускають велику кількість БПЛА і тиснуть на фронті

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1100 днів. Окупанти минулої доби здійснили майже сотню штурмів, з яких більшість на Покровському напрямку.

Як проходить 1100-й день повномасштабної війни в Україні, останні новини з фронту, актуальні карти бойових дій та зведення останнім часом – усі ці та інші воєнні новини 27 лютого "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

3:00 Над Україною все ще спостерігається близько 15 БПЛА. Над Броварами чули вибухи.

1:00 Сенат Румунії прийняв документ, що дозволяє збивати дрони, які вторгаються у повітряний простір країни

00:00 У Києві та передмістях чули роботу ППО. У КМДА раніше повідомляли про загрозу застосування безпілотників.

Про те, що відбувалося 24 лютого, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1097: росіяни "святкують" річницю початку вторгнення масштабними обстрілами

З ситуацією в Україні 25 лютого можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1098: росіяни наступають на фронті та продовжують нічні обстріли

Про новини та події 26 лютого "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1099: РФ зменшує темп на фронті, а в Україні показали "Угода про копалини"