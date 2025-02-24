Хронологія війни — день 1097: росіяни "святкують" річницю початку вторгнення масштабними обстрілами

24 лютого "Телеграф" продовжує вести онлайн-хроніку останніх подій із фронту. На 1097 день війни росіяни влаштовують нічний терор і продовжують наступ

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1097 днів – три роки. Росіяни все ще тиснуть під Покровськом, але загалом кількість бойових зіткнень за попередню добу дещо знизилася порівняно з середніми показниками.

Як проходить 1097-й день повномасштабної війни в Україні, останні новини з фронту, актуальні карти бойових дій та зведення останнім часом – усі ці та інші воєнні новини 24 лютого "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

03:00 Два безпілотники прямують у бік Старокостянтинова, ще кілька перебувають в інших регіонах України.

01:00 За даними моніторів, приблизно 25-30 "мопедів" зараз перебуває у повітряному просторі України.

00:00 У повітряному просторі України помічено понад 40 БПЛА. Вибухи чули у Києві та Черкасах.

З ситуацією в Україні 21 лютого можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1094: росіяни атакують дронами та розгойдують "протести" в Україні

Про новини та події 22 лютого "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1095: авіаудар по Костянтинівці та погрози Трампа відключити Starlink

Про те, що відбувалося 23 лютого, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1096: нова жорстока кара на Курщині та форум у Києві