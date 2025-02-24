Хронология войны — день 1097: россияне "празднуют" годовщину начала вторжения масштабными обстрелами

23 февраля "Телеграф" продолжает вести онлайн-хронику последних событий с фронта. На 1097 день войны россияне устраивают ночной террор и продолжают наступление

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1097 дней. Россияне все еще давят под Покровском, но в целом количество боевых столкновений за предыдущие сутки несколько снизилось в сравнении со средними показателями.

Как проходит 1097-й день полномасштабной войны в Украине, последние новости с фронта, актуальные карты боевых действий и сводки за последнее время – все эти и другие военные новости 24 февраля "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В воздушном пространстве Украины замечено более 40 БПЛА. Взрывы слышали в Киеве и Черкассах.

С ситуацией в Украине 21 февраля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1094: россияне атакуют дронами и раскачивают "протесты" в Украине

О новостях и событиях 22 февраля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1095: авиаудар по Константиновке и угрозы Трампа отключить Starlink

О том, что происходило 23 февраля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1096: новая жестокая казнь на Курщине и форум в Киеве