Хронология войны — день 1094: россияне атакуют дронами и активизировались в Курской области

Онлайн-хроника войны в Украине сегодня – 21 февраля. На 1094-й день вторжения россияне запустили дроны по Украине и усилили давление в Курcкой области

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1094 дня. За прошедшие сутки россияне предприняли 112 попыток прорвать украинскую оборону, а Покровское направление по-прежнему остается наиболее приоритетным для захватчиков.

Как проходит 1094-й день полномасштабной войны в Украине, последние новости с фронта, актуальные карты боевых действий и возведение за последнее время – все эти и другие военные новости 21 февраля "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Зеленский рассказал, что на Ставке ему "существенные вещи докладывал руководитель Службы внешней разведки".

За прошедшие сутки россияне 31 раз атаковали наших бойцов на Покровском направлении. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Проминь, Покровск, Песчаное, Лысовка, Водяное Второе, Сергеевка, Надеевка, Богдановка, Серебряное, Андреевка, Улаклы. Наши защитники мужественно держат рубежи, до сих пор продолжаются шесть боестолкновений.

Покровское направление на карте Deep State

Также горячо было на Курском направлении, где было зафиксировано 29 боестолкновений.

С ситуацией в Украине 18 февраля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1091: обстрелы Киева и бои на Покровском направлении

О новостях и событиях 19 февраля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1092: обстрел Одессы и новые заявления Трампа

О том, что происходило 20 февраля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1093: россияне обстреливают Украину и давят под Покровском