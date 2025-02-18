Хронология войны — день 1091: обстрелы Киева и бои на Покровском направлении

Онлайн-хроника войны в Украине за сегодня — 18 февраля. На 1091 день вторжения россияне обстреливают Киев и давят под Покровском

Полномасштабная война России против Украины идет уже 1091 дней. За предыдущие сутки враг 122 раза атаковал позиции ВСУ, а Покровское направление остается самым горячим.

Как проходит 1091 день полномасштабной войны в Украине, последние новости с фронта, актуальные карты боевых действий и сводки за последний час — все эти и другие военные новости 18 февраля "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 После падения обломков БПЛА в Святошинском районе Киева наблюдается серьезное задымление.

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О том, что происходило 15 февраля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1088: у ВСУ успех под Покровском, а Россию массово атаковали дроны

С ситуацией в Украине 16 февраля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1089: обострение на фронте и беда с отоплением в Николаеве

О новостях и событиях 17 февраля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1090: россияне давят под Покровском, а Трамп говорит о скорых переговорах