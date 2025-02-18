Укр

Дроны атаковали еще одну российскую нефтебазу. С начала года это уже 16-я цель

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Атаки на российские нефтеобъекты стали обыденностью Новость обновлена 18 февраля 2025, 07:25
Атаки на российские нефтеобъекты стали обыденностью. Фото Колаж "Телеграфа"

Эту нефтебазу дроны атаковали и раньше

Стало известно, что в ночь на пятницу, 14 февраля , беспилотники атаковали нефтебазу "Юттек" в Белгородской области России. За первые два месяца 2025 года было атаковано по меньшей мере 16 российских нефтеобъектов.

Telegram-канал ASTRA со ссылкой на собственные источники сообщает, что дроны атаковали территорию нефтебазы "Юттек" в районном поселке Прохоровка. По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет. Эта же нефтебаза пострадала от беспилотников в мае 2024 года — тогда был поврежден резервуар с бензином.

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По данным канала, с начала текущего года, кроме "Юттека", было атаковано 15 российских нефтяных объектов:

  • Кропоткин Краснодарского края — НПС "Кропоткинская"
  • Тверская область – дважды НПС "Андреаполь"
  • Нижегородская область – нефтехимический завод "Сибур-Кстово"
  • Смоленская область — нефтебаза "Роснефти"
  • Волгоград — дважды нефтезавод "Лукойла"
  • Калужская область – НПЗ "Первый завод"
  • Краснодарский край три объекта — Ильский НПЗ, Афипский НПЗ и нефтеперерабатывающий завод ООО "Славянск-ЭКО"
  • Саратов — нефтеперерабатывающий завод
  • Ростовская область — нефтеперекачивающая станция АО "Транснефть-Приволга"
  • Волгоградская область — ЛВДС Андрияновская
  • Каменск Ростовской области — нефтебаза
  • Рязань — НПЗ
  • Орловская область — НПЗ в городе Ливны.

Как сообщал "Телеграф", военный обозреватель издания Forbes Дэвид Акс пришел к выводу, что удар украинских беспилотников ночью 29 января, пришедшийся на Нижегородский нефтеперерабатывающий завод в российском городе Кстово, выбил 5% нефтеперерабатывающих мощностей россиян. Этот завод расположен на расстоянии более 800 км от украинской границы.

Теги:
#Россия #Война #Атака #Беспилотники #Нефтебаза