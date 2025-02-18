Дроны атаковали еще одну российскую нефтебазу. С начала года это уже 16-я цель
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Эту нефтебазу дроны атаковали и раньше
Стало известно, что в ночь на пятницу, 14 февраля , беспилотники атаковали нефтебазу "Юттек" в Белгородской области России. За первые два месяца 2025 года было атаковано по меньшей мере 16 российских нефтеобъектов.
Telegram-канал ASTRA со ссылкой на собственные источники сообщает, что дроны атаковали территорию нефтебазы "Юттек" в районном поселке Прохоровка. По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет. Эта же нефтебаза пострадала от беспилотников в мае 2024 года — тогда был поврежден резервуар с бензином.
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По данным канала, с начала текущего года, кроме "Юттека", было атаковано 15 российских нефтяных объектов:
- Кропоткин Краснодарского края — НПС "Кропоткинская"
- Тверская область – дважды НПС "Андреаполь"
- Нижегородская область – нефтехимический завод "Сибур-Кстово"
- Смоленская область — нефтебаза "Роснефти"
- Волгоград — дважды нефтезавод "Лукойла"
- Калужская область – НПЗ "Первый завод"
- Краснодарский край три объекта — Ильский НПЗ, Афипский НПЗ и нефтеперерабатывающий завод ООО "Славянск-ЭКО"
- Саратов — нефтеперерабатывающий завод
- Ростовская область — нефтеперекачивающая станция АО "Транснефть-Приволга"
- Волгоградская область — ЛВДС Андрияновская
- Каменск Ростовской области — нефтебаза
- Рязань — НПЗ
- Орловская область — НПЗ в городе Ливны.
Как сообщал "Телеграф", военный обозреватель издания Forbes Дэвид Акс пришел к выводу, что удар украинских беспилотников ночью 29 января, пришедшийся на Нижегородский нефтеперерабатывающий завод в российском городе Кстово, выбил 5% нефтеперерабатывающих мощностей россиян. Этот завод расположен на расстоянии более 800 км от украинской границы.