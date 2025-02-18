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Дрони атакували ще одну російську нафтобазу. З початку року це вже 16-а ціль

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Атаки на російські нафтооб'єкти стали буденністю Новина оновлена 18 лютого 2025, 07:25
Атаки на російські нафтооб'єкти стали буденністю. Фото Колаж "Телеграфа"

Цю нафтобазу дрони атакували й раніше

Стало відомо, що в ніч на п'ятницю, 14 лютого безпілотники атакували нафтобазу "Юттек" в Бєлгородській області Росії. За перші два місяці 2025 року було атаковано щонайменше 16 російських нафтооб'єктів.

Telegram-канал ASTRA з посиланням на власні джерела повідомляє, що дрони атакували територію нафтобази "Юттек" у районному селищі Прохорівка. За попередніми даними пошкоджень та постраждалих немає. Ця ж нафтобаза постраждала від безпілотників у травні 2024 року — тоді було пошкоджено резервуар з бензином.

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За даними каналу, з початку поточного року, окрім "Юттека" було атаковано 15 російських нафтових об'єктів:

  • Кропоткін Краснодарського краю — НПС "Кропоткінська"
  • Тверська область – двічі НПС "Андреаполь"
  • Нижегородська область – нафтохімічний завод "Сібур-Кстово"
  • Смоленська область – нафтобаза "Роснефти"
  • Волгоград — двічі нафтозавод "Лукойлу"
  • Калузька область – НПЗ "Перший завод"
  • Краснодарський край три об'єкти — Ільський НПЗ, Афіпський НПЗ та нафтопереробний завод ТОВ "Слов'янськ-ЕКО"
  • Саратов — нафтопереробний завод
  • Ростовська область — нафтоперекачувальна станція АТ "Транснефть-Приволга"
  • Волгоградська область — ЛВДС Андріянівська
  • Кам'янськ Ростовської області — нафтобаза
  • Рязань — НПЗ
  • Орловська область — НПЗ у місті Лівни.

Як повідомляв "Телеграф", військовий оглядач видання Forbes Девід Акс дійшов висновку, що удар українських безпілотників вночі 29 січня, який прийшовся на Нижегородський нафтопереробний завод в російському місті Кстово, вибив 5% нафтопереробної потужності росіян. Цей завод розташований на відстані понад 800 кілометрів від українського кордону.

Теги:
#Росія #Війна #Атака #Безпілотники #Нафтобаза