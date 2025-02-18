Дрони атакували ще одну російську нафтобазу. З початку року це вже 16-а ціль
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Цю нафтобазу дрони атакували й раніше
Стало відомо, що в ніч на п'ятницю, 14 лютого безпілотники атакували нафтобазу "Юттек" в Бєлгородській області Росії. За перші два місяці 2025 року було атаковано щонайменше 16 російських нафтооб'єктів.
Telegram-канал ASTRA з посиланням на власні джерела повідомляє, що дрони атакували територію нафтобази "Юттек" у районному селищі Прохорівка. За попередніми даними пошкоджень та постраждалих немає. Ця ж нафтобаза постраждала від безпілотників у травні 2024 року — тоді було пошкоджено резервуар з бензином.
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За даними каналу, з початку поточного року, окрім "Юттека" було атаковано 15 російських нафтових об'єктів:
- Кропоткін Краснодарського краю — НПС "Кропоткінська"
- Тверська область – двічі НПС "Андреаполь"
- Нижегородська область – нафтохімічний завод "Сібур-Кстово"
- Смоленська область – нафтобаза "Роснефти"
- Волгоград — двічі нафтозавод "Лукойлу"
- Калузька область – НПЗ "Перший завод"
- Краснодарський край три об'єкти — Ільський НПЗ, Афіпський НПЗ та нафтопереробний завод ТОВ "Слов'янськ-ЕКО"
- Саратов — нафтопереробний завод
- Ростовська область — нафтоперекачувальна станція АТ "Транснефть-Приволга"
- Волгоградська область — ЛВДС Андріянівська
- Кам'янськ Ростовської області — нафтобаза
- Рязань — НПЗ
- Орловська область — НПЗ у місті Лівни.
Як повідомляв "Телеграф", військовий оглядач видання Forbes Девід Акс дійшов висновку, що удар українських безпілотників вночі 29 січня, який прийшовся на Нижегородський нафтопереробний завод в російському місті Кстово, вибив 5% нафтопереробної потужності росіян. Цей завод розташований на відстані понад 800 кілометрів від українського кордону.