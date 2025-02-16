Хронология войны — день 1089: серьезное обострение на фронте и новые обстрелы

Онлайн-хроника войны в Украине за сегодня — 16 февраля. На 1089 день вторжения россияне усилили давление на фронте и совершают массовые запуски БПЛА

Полномасштабная война России против Украины идет уже 1089 дней. На фронте резко обострилась ситуация, а всего за прошедшие сутки было зафиксировано 250 боевых столкновений.

Как проходит 1089 день полномасштабной войны в Украине, последние новости с фронта, актуальные карты боевых действий и сводки за последний час — все эти и другие военные новости 16 февраля "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

03:00 В Николаеве из-за атаки российских окупантов есть повреждения жилых зданий и инфраструктурных объектов.

01:00 Николаев находится под массированным ударом российских ударных беспилотников, в городе слышны взрывы. Также БПЛА оккупантов фиксируются над Харьковом.

00:00 По данным мониторинговых каналов, в украинском воздушном пространстве находится около 55 российских БПЛА. Основная их часть движется в сторону Киевской области.

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С ситуацией в Украине 13 февраля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1086: обстрел Одесской области и плохие новости из США

О новостях и событиях 14 февраля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1087: россияне ударили по ЧАЭС, а Трамп анонсировал встречу Украина-РФ-США

О том, что происходило 15 февраля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1088: у ВСУ успех под Покровском, а Россию массово атаковали дроны