Хронологія війни — день 1089: серйозне загострення на фронті та нові обстріли

Онлайн-хроніка війни в Україні за сьогодні – 16 лютого. На 1089 день вторгнення росіяни посилили тиск на фронті та здійснюють масові запуски БПЛА

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1089 днів. На фронті різко загострилася ситуація, а за минулу добу було зафіксовано 250 бойових зіткнень.

Як проходить 1089-й день повномасштабної війни в Україні, останні новини з фронту, актуальні карти бойових дій та зведення за останню годину — всі ці та інші воєнні новини 16 лютого "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

05:00 Затока в Одеській області перебувала під атакою балістики з території тимчасово окупованого Криму. Про наслідки поки що невідомо.

03:00 У Миколаєві через атаку російських окупантів є пошкодження житлових будівель та інфраструктурних об'єктів.

01:00 Миколаїв перебуває під масованим ударом російських ударних безпілотників, у місті чутно вибухи. Також БПЛА окупантів фіксуються над Харковом.

00:00 За даними моніторингових каналів, в українському повітряному просторі перебуває близько 55 російських БПЛА. Основна їхня частина рухається у бік Київської області.

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З ситуацією в Україні 13 лютого можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1086: обстріл Одеської області та погані новини зі США

Про новини та події 14 лютого "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1087: росіяни вдарили по ЧАЕС, а Трамп анонсував зустріч Україна-РФ-США

Про те, що відбувалося 15 лютого, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1088: у ЗСУ успіх під Покровськом, а Росію масово атакували дрони