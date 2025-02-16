Рус

"З Курська ми вийдемо, сухопутний коридор втрачений",– колишній в'язень РФ, боєць ЗСУ "Лелека" про можливе завершення війни (відео)

Автор
Вікторія Кушнір
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1559
"Лелека" та авторка програми "Лінія спротиву" Вікторія Кушнір, скриншот з відео Новина оновлена 16 лютого 2025, 19:16
"Лелека" та авторка програми "Лінія спротиву" Вікторія Кушнір, скриншот з відео

Про лідерство Трампа, тимчасово окуповані території, "справедливий мир" і вибори в Україні військовослужбовець Віктор Лахно ("Лелека") розповів "Телеграфу" у межах програми "Лінія спротиву".

Віктор Лахно "Лелека" зустрів повномасштабне вторгнення у Бердянську. Поки окупанти наближалися до міста – долучився до ЗСУ. В окупації партизанив. Вибравшись на підконтрольну Україні територію, полетів в оточений Маріуполь. Попри поранення, продовжував битися. Разом з іншими захисниками "Азовсталі" потрапив у полон, де провів 13 місяців. Після обміну повернувся на фронт, волонтерить, вивчає політичні технології, має загострене відчуття справедливості.

Запис інтерв'ю відбувся до перемовин Трампа з Путіним й запровадження санкцій проти 5-го президента України.

– Я пішов у армію у 18 років у 2016-му, і у нас фактично не було війська. І що ми (бійці. — Ред.) робили вже у 2017-му – тестували на полігонах власні артилерійські снаряди, які виготовляв "Укроборонпром". І вони були кращі, ніж радянські. Було налагоджено виробництво "Нептунів", "Богдан" для ЗСУ. Це сталося за каденції минулої влади.

"Справедливий мир"

– Нині обговорюється мир не на умовах України, а "справедливий мир". Риторика постійно мінялась, і чинна українська влада підійшла саме до такого формулювання. Не буває так, щоб певні меседжі активно нав'язувалися і Захід їх повторював.

Донецьк ми ніколи не побачимо — можна не мріяти, як і про Крим, Луганськ і окуповану частину Запорізької області. Сухопутний коридор нам не віддадуть. Курська область – ми звідти вийдемо, нам, можливо, віддадуть за це частину Харківщини.

У будь-якому випадку Володимиру Олександровичу Зеленському як президенту необхідне щось, що він подасть народу як перемогу, та якою вона може бути? Територіальна? Ні. Я думаю, намагатимуться обміняти всіх військовополонених українців. Я боюсь, які будуть наслідки таких рішень. Цікаво, як влада буде їх врегульовувати.

На "тимчасово окупованих територіях" ми вже програли

– Росія у Донецьку, Луганську мобілізувала майже все чоловіче населення. Сидить середньостатистичний Іван з п’ятого класу на Донбасі, дивиться на Україну як на ворога, тому що тут вбили його дядька, брата чи тата – і він так це сприймає, бо у нього є свої герої, які захищали свій дім. Найефективніше впливати на людей через ненависть, війну. Частину Запорізької області, яку зайняли росіяни, ми називаємо "тимчасово окупованою" – та це умовність. Скільки Крим ще буде "тимчасово окупованою територією"?

Уявімо, що Росія віддає нам Донбас. Людей звідти не заберуть. І от що робити з тими, хто нас ненавидить? Які волонтерили, купляли дрони, якими вбивали наших військових, як бути з тими, кого примусово мобілізували і вони воювали проти нас? Вони винні? Їх потрібно судити? Всіх засудити? Зробити автономію? Немає правильного рішення, адже на тих територіях ми вже програли. А територія без людей ніщо.

Військові готуються до штурмів, політики – до виборів

– "Країна можливостей", як про нас кажуть, тому що в Україні можна все. Наприклад, бути чинним народним депутатом, на якому два кримінальних провадження.

Попри те, що фронт сиплеться, а окупаційні війська просуваються, в Україні йде підготовка до виборів. Вже зараз відбувається розподіл влади. У КМДА, Міноборони вже своїх людей розставляють, білборди ставлять, ведуться інформаційні кампанії.

Маневр Трампа з припиненням фінансування на 90 днів — критичний. Коли армія потребує грошей, а окрім армії, є й реабілітаційні проєкти для військових після поранень, полону – всі вони зараз шукають спонсорів. Три місяці – умовність, зрозуміло, що фінансування втрачено. Також варто усвідомлювати роль незалежних ЗМІ під час виборів. Де їм знайти кошти, аби зберегти незалежність? У цьому контексті не забуваємо про олігархат.

Всі платять Рінату Леонідовичу Ахметову

– Олігархи – тіньові персонажі, які не будуть себе з кимось у відкриту афілювати. Люди, які приходять до влади, перебувають під впливом олігархів. У нас в країні так побудована влада – чинний народний депутат не може просто так взяти і зателефонувати Ахметову чи Пінчуку і щось сказати, а Рінат Леонідович може зателефонувати будь-кому, точніше, це зробить його секретар.

Ми з вами ті люди, що платять Рінату Леонідовичу Ахметову: світло, заводи, все. Навіть за надра, що згідно з Конституцією України належать народові, ми платимо Ахметову, йому видають землю в оренду. Конституція і закони змінюються через владу, через депутатів парламенту. Необхідна потрібна кількість голосів.

Теги:
#Вибори #Крим #Донбас #Рінат Ахметов #Дональд Трамп #Курська область #Володимир Зеленський