Хронологія війни — день 1086: обстріл Одеської області та погані новини зі США

Онлайн-хроніка війни в Україні за сьогодні – 13 лютого. На 1086-й день вторгнення окупанти обстрілюють Одеську область, а зі США надходять погані новини для України

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1085 днів. Росіяни тиснуть на Покровському напрямку та знову влаштували масштабний обстріл безпілотниками.

Як проходить 1085-й день повномасштабної війни в Україні, останні новини з фронту, актуальні карти бойових дій і зведення за останню годину — всі ці та інші військові новини 13 лютого "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

1:00 Рені (Одеська область) зазнало масштабного удару російських БПЛА. У місті чули кілька вибухів

00:00 Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна не зможе повернути свою територію, а також зняв із порядку денного питання її вступу до НАТО.

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Про новини та події 10 лютого "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1083: бої під Покровськом та обстріл Сум

Про те, що відбувалося 11 лютого, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1084: росіяни тиснуть під Покровськом та атакували міста України

З ситуацією в Україні 12 лютого можна ознайомитися в цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1085: СБУ затримала "щура" ФСБ, а Трамп поговорив з Путіним та Зеленським