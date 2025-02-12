Хронологія війни — день 1085: бої під Покровськом та вибухи в Миколаєві

Онлайн-хроніка війни в Україні за сьогодні – 12 лютого. На 1085 день вторгнення Росія влаштовує нічний обстріл і тисне на різних ділянках фронту

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1085 днів. Найбільш активні бойові дії відбуваються під Покровськом, але загалом інтенсивність російських штурмів суттєво сповільнилася.

Як проходить 1085-й день повномасштабної війни в Україні, останні новини з фронту, актуальні карти бойових дій і зведення за останню годину — всі ці та інші воєнні новини 12 лютого "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

3:00 Під час Мюнхенської конференції з безпеки вирішуватиметься питання про миротворців в Україні, пише NYT.

1:00 Вибухи також чули у районі Сум. У повітряному просторі України лишається близько двох десятків російських безпілотників.

00:00 У Миколаєві чули звуки вибухів

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З ситуацією в Україні 9 лютого можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1082: бої за Торецьк та вибухи в Криму

Про новини та події 10 лютого "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1083: бої під Покровськом та обстріл Сум

Про те, що відбувалося 11 лютого, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1084: росіяни тиснуть під Покровськом і атакували міста України